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Kırmızı bültenle aranıyordu: Sırp mafya lideri İstanbul'da öldürüldü

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Sırbistan'ın bilinen yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Jovica Vukotiç, Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 01:07
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Kırmızı bültenle aranıyordu: Sırp mafya lideri İstanbul'da öldürüldü

Kırmızı bültenle aranıyordu: Sırp mafya lideri İstanbul'da öldürüldü
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Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç’in İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.

Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç’in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

OTOMOBİLDEYKEN SALDIRIYA UĞRADI

İHA’nın haberine göre; Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç’in, Şişli’de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4’ün isabet ettiği kaydedildi.

Geçen yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukotiç’in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç’in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.

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Vay be
10.09.2022 01:28
O da mı buradaymış.Acaba kimler var bu ülkede başka.  
 
Karadenizli
10.09.2022 01:25
Maşallah Sırp mafya lideri kırmızı bültenle aranıyor. Ülkemize ailesi ile geliyor ve suikast sonucu öldürülüyor. Bizimkilerin ruhu duymuyor. Ülkemiz yol geçen hanına dönmüş. Hayatımız Allaha havale...  
 
Nalkapon
10.09.2022 01:20
Türkiye tazminat odemesin de başı derde girmesin de gerisi önemli değil  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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