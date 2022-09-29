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  • Sırp mafya lideri İstanbul'da lüks bir villada saklanırken yakalandı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu

Sırp mafya lideri İstanbul'da lüks bir villada saklanırken yakalandı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu

Karadağ merkezli organize suç örgütü Kavac’ın Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu amiço kod adlı Milan Vujotiç İstanbul’da yakalandı. İstanbul’da yakalanan hücre sorumlusunun, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 19:57
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp mafya lideri İstanbul'da saklandığı lüks villada yakalandı

Sırp mafya lideri İstanbul'da lüks bir villada saklanırken yakalandı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu
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Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine çalışma başlattığı soruşturma derinleştirildi.

Suç örgütünün Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu olduğu ileri sürülen amiço kod adlı Milan Vujotiç’in (40) İstanbul’da saklandığını tespit etti.

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Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve “Kavac” adlı suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen şüphelinin, Maltepe’de lüks bir rezidans ile Beykoz’da başkası adına kiralanan bir villada saklandığı belirlendi. Zanlının saklandığı adresler yakın takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 23 Eylül’de her iki adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Baskınlarda Milan Vujotiç yakalanarak gözaltına alındı. Poliste çapraz sorguya alınan hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Balkanlar'da yuvalanan “Kavac” ve “Skaljari” adlı Karadağ ve Sırbistan'ın en güçlü mafya yapılanmasını Türkiye'de karşı karşıya getiren cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde 23 şüpheli yakalanmış, bu kişilerden 10’u tutuklanmıştı.

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