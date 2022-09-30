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Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul’daki ‘sırp çete’ hesaplaşmasında yeni gelişme

Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotic (40), İstanbul'da kaldığı lüks villada yakalanarak gözaltına alındı. Vujotic çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 01:13
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İstanbul’daki ‘sırp çete’ hesaplaşmasında yeni gelişme!

Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul’daki ‘sırp çete’ hesaplaşmasında yeni gelişme
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Şişli’de, 8 Eylül’de Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotiç’in trafikte silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.

DHA’nın haberine göre; yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Organize polisi, cinayeti aydınlattıktan sonra olaya taraf Kavac suç örgütü ile Skaljari örgütünün diğer üyelerini de çalışmalarına dahil etti.

Polis ekiplerince suç örgütü üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda saldırıyla bağlantısı olmadığı anlaşılan ancak Kavac suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotiç’in İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Karadağ’da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Vujotiç’in kaldığı lüks villayı tespit eden organize polisi, 23 Eylül’de söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Vujotiç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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