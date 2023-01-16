Antalya, İstanbul derken bir yabancı mafya lideri de Trabzon'da öldürüldü 

İHA'nın haberine göre, Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka 61 VN 966 plakalı otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı CB 7949 TC plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Lordkipanidze yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürcistan vatandaşı Lordkipanidze’yi öldüren şahıs Bulgaristan plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

SAMSUN'DA YAKALANDILAR

Kaçan şahsın şehir dışına çıkabileceğini de değerlendiren polis ekiplerince çevre illerdeki güvenlik güçlerine de haber verildi. Polis ekiplerinin sıra süredeki çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.M. ve N.M. isimli şahıslar Samsun’da yakalandı.

Yakalanan şahıslar Trabzon’a gönderilirken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze’nin (65) ‘Rezo Tiflis’ lakaplı çete lideri olduğu ve saldırıyı gerçekleştirenlerin ise saldırı öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Gürcistan uyruklu çete liderini öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi.

15 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Çeşitli organize gruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze’nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldı öne sürüldü.

Öte yandan Fransa ve Rusya’da suç örgütü faaliyetlerini yürüten çete liderinin Türkiye’de öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Cinayetin yaşanmasından sonra Rus ve Gürcü medyasında olay manşetlerde görüldü. Rus ve Gürcü medyasında olayın bir mafya hesaplaşması olduğu belirtildi.

ANTALYA'DA AZERİ MAFYA LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov, Antalya'da bir otelde yemek yerken, arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli- Antalya karayolunda yakalandı. Salifov'u öldürme hazırlığı içinde olduğu iddia edilen Rus mafyasına 2 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti.

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’da yemek yediği arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, dün gece Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bir otelin restoranında meydana geldi. Salifov, birlikte yemek yediği bir erkek arkadaşı tarafından başından tek kurşunla silahla vuruldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastaneye götürülen Salifov kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi Antalya- Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞUBAT’TA OPERASYON

Öte yandan Nadir Salifov’u öldürmek için hazırlık yaptığı iddia edilen Rus mafyasına İstanbul’da 2 şubat 2020’de operasyon düzenlenmişti. Ekibin lideri Guram Chikladze ve 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Basına yansıyan o zamanki iddialara göre Salifov'un adamları tarafından 2019 yılının kasım ayında bıçaklanan Chikladze’nin, 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta bir otelden çıkarken çapraz ateşle öldürülen Azerbaycan asıllı mafya lideri Rövşen Caniyev'e yakın bir isim olduğu belirtilmişti.

2016'da Beşiktaş’ta meydana gelen cinayetin talimatını veren kişinin o dönem Azerbaycan'da hapishanede bulunan Salifov olduğu iddia edilmişti.

SALİFOV KİMDİR?

Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Quli’ mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor.

Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA SIRP MAFYA BABASI ÖLDÜRÜLDÜ

Sırp organize suç örgütü Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotiç, önceki gün eşi ve çocuklarının da içinde olduğu araçla Şişli Mecidiyeköy’de ilerliyordu. Bu sırada yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi, Vukotiç’e 5 el ateş etti. Saldırganlar kaçarken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Vukotiç hayatını kaybetti. Vukotiç’in cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkan Vukotiç, 2018 yılında Antalya’da yakalanmış ve sınır dışı edilmişti. Vukotiç’in ülkesinde 15 ay hapis yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra da sahte kimlikle yasadışı yollarla İstanbul’a geldiği tespit edildi.

Öte yandan Vukotiç, diğer Sırp çete Kavaka grubu ile 2014 yılından beri çatışma halindeydi. İki grup arasında 2014’te İspanya Valensiya Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı.