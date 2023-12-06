Kırmızı et sektörüne ‘fiyat’ incelemesi

Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörünü mercek altına aldı. Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruda, kırmızı et sektörünün, beslenme açısından önemli olduğu ve sektördeki yapısal sorunların rekabeti etkilediği belirtildi.

KAYNAK: AA
Kırmızı et sektörüne ‘fiyat’ incelemesi

Kurum, son iki yılda, sektörle ilgili bir dava ve iki ön inceleme yaptığını açıkladı.

Açıklamada , “Et ve et ürünleri üreten ve satan bir firmanın, marketlerin fiyatlarını belirlemeye çalıştığı iddiasıyla açılan ve uzlaşma yoluyla bitirilen dava sonunda, firmanın müşterilerinin fiyatlarını belirleyerek Rekabet Yasası’nın 4. maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle cezalandırılması gerektiği kararlaştırıldı.” denildi.

Kırmızı et fiyatlarının artması ve arzın azalması nedeniyle yapılan ön incelemelerde, sektördeki firmaların ve birliklerin rekabeti engelleyen anlaşmalar veya kararlar aldıkları iddiası incelendi. Ancak bu incelemeler sonucunda, kırmızı et fiyatlarındaki artışın, rekabete aykırı davranışlardan değil, sektördeki çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı sonucuna varıldı. Bu bağlamda, sektörün piyasa dinamiklerinin daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi, sektördeki oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulması ve piyasadaki rekabet şartlarının iyileştirilmesi için rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kırmızı et sektörüne yönelik bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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