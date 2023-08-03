Rekabet Kurumu’ndan 6 enerji şirketine soruşturma

Rekabet Kurumu, aralarında Astor Enerji AŞ ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ’nin de ulunduğu altı enerji şirketi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’ndan 6 enerji şirketine soruşturma

Rekabet Kurumu, elektrik sektöründe güç transformatörü üretimi ve satışı gerçekleştiren 6 şirket hakkında rekabet soruşturması başlattı.

ÖNARAŞTIRMA NİHAYETE ERDİ

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı." denildi.

ALTI ŞİRKETE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada, "Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 13.07.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Astor Enerji AŞ, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ, Eltaş Transformatör San. ve Tic. AŞ, Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 23-31/596-M sayı ile karar vermiştir." dedi.

Alınan kararla soruşturma açılan şirketler şunlar:

Astor Enerji AŞ,

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ,

Eltaş Transformatör San. ve Tic. AŞ,

Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ,

Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ,,

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ.

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