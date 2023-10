Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye de ekonomik zorluklar gittikçe zorlaşırken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinden sonra kırmızı et piyasası da hareketlendi. Ülke genelinde fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi dana ve kuzu karkas et kesimini bu haftanın başında açıkladı.

Açıklanan fiyatlara göre dana karkas kesim fiyatı yükselmezken, kuzu karkas kesim fiyatı 4,2 lira arttı. Kasaplardaki et fiyatları arttı. Dana karkas kesim fiyatında bir değişiklik olmadan ortalama 252,40 TL'den satılmaya devam ediyor. Kasaplarda fiyatlar toplamda 10 TL artmış durumda. Enflasyondan etkilen halk bu duruma sitem ederken uzmanlar uyardı.

İŞTE KEMİKLİ ET FİYATLARI

Sektör temsilcilerin ifadelerine göre enflasyon oranı bu sevide devam ederse fiyatlar yıl sonuna kadar daha çok artmaya devam edecek. Ekonomik sorunların yarattı en büyük sorun gıda sektöründe yaşanıyor. Maliyetlerin artması fiyat artışını tetikliyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyİ (UKON) haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu karkas kesim fiyatlarını açıkladı. Bu verilere göre İç Anadolu bölgesinde dana yağsız kesim fiyatı haftayı 223,70 liradan kapatırken, kuzu karkas et kesim fiyatı da artış yaşayarak 219,35 liradan kapattı. Ortalama fiyatlar ise dana karkas et kesim 252,40 liradan işlem görürken kuzu karkas et kesim 231,85 liradan işlem görüyor.

EMEKLİ AMCA HAYALİNİ AÇIKLADI

Kasaplarda satılan kıyma fiyatları yükselmeye devam ederken son fiyatlar korkuttu. Kuzu kıyma kilosu 560-620 lira, dana kıymanın kilosunun da 420 lira ile 460 liradan satıldığı aktarıldı. Kuşbaşı eti fiyatının da 430 ile 480 arasında satışa çıktı.

Kasaplarda fiyatların sürekli yükseldiğini belirten emekli bir vatandaş "Aldığım 7 bin 500 TL aylık. Doğalgaz, elektrik, su gibi harcamalarımdan sonra elimde 2 kuruş kalıyor. Yoldan geçerken kasabın vitrinine bakıyorum. Alamıyorum sadece göz ucuyla seyrediyorum. O da yürürken dediğim gibi göz ucuyla. Kasap çıkıp 'buyur amca' diyecek diye ödüm kopuyor. Ben sadece 1 kilo et alıp eve götüreceğim günün hayalini kuruyorum. Nasıl olsa hayale para almıyorlar" dedi.

Özellikle motorine yapılmayan indirimler sonrası sektör temsilcileri kırmızı ete bu ay içinde zam geleme olasılığının çok kuvvetli olduğunu açıkladılar.

SERBEST PİYASADA KIRMIZI ET FİYATLARI

Türkiye'de serbest piyasadaki ortalama dana karkas fiyatları:

Ege Bölgesi: 255,35 TL/Kg

Akdeniz Bölgesi: 252,80 TL/Kg

Marmara Bölgesi: 250,00 TL/Kg

İç Anadolu Bölgesi: 249,50 TL/Kg

Doğu Anadolu Bölgesi: 245,00 TL/Kg

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 239,00 TL/Kg

Karadeniz Bölgesi: 248,00 TL/Kg