Et ve Süt Kurumu’ndan 'kırmızı et' açıklaması

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kurumun, arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekmek suretiyle hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Et ve Süt Kurumu’ndan 'kırmızı et' açıklaması

Et ve Süt Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, “Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya atılan asılsız ve gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekmek suretiyle hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaya yönelik önlemler almaktadır.

Kurumumuzun yurt dışı alımları ve piyasaya satış faaliyetleri mevzuatlara uygun, rekabet ve fırsat eşitliğini sağlayan, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif ve/veya kesimhanelerden yapılmaktadır.

Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır. Bu tür paylaşımlar halihazırda başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef almaktadır” denildi.

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