Kırmızı etten sonra beyaz ete de büyük zam

Enflasyon her geçen gün vatandaşın belini bükerken market fiyatlarında bu durum etiketlere yansıyor.

Vatandaş zaten fiyatları sebebiyle kırmızı ete yaklaşamazken bir zam haberi de beyaz etten geldi. Kasaplar, beyaz et zamlarının 11’incisinin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını belirtti. Kasaplar, alım gücü düşen vatandaşların yapılan zamlardan kendilerini sorumlu tuttuğunu belirtip, “Vatandaş kırmızı et, balık zaten alamıyordu. Bari tavuk eti yiyelim diyordu ancak ona da zam geldi” yorumunda bulundu.

Ramazan ayının başında kemikli bütün tavuğun kilogramı toptan 26 liradan satılırken -pazartesi günü 64 liraya satılacağı ortaya çıktı.

2022 yılında 25-30 lira olan kanat pazartesinden itibaren 140 lira olacak.

BEYAZ ET VE YUMURTA BİR AYDA YÜZDE 20 ZAMLANMIŞTI

Afyonkarahisar ve Denizli’de yaşanan kuş gribi nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon tavuğun kesildiği sektörde asıl sorunun maliyet kaynaklı artışlar olduğu belirtilmiş ve beyaz et ile yumurta bir ayda yüzde 20 zamlanmıştı.