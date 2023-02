BAFTA Ödülleri’nde deprem felaketi unutulmadı! Kırmızı halıdaki o detay dikkat çekti 

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı vardı. Ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler de unutulmadı.

KIRMIZI HALIDA MAVİ KURDELE DETAYI

BAFTA gecesine ünlü isimler akın etti. Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı.

Türkiye'de çekilen ve çok konuşulan Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Verdiği röportaj sırasında Mescal’in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"

Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal neden mavi kurdele taktıklarına ilişkin soruyu, “Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi. Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü” dedi.

Edward Berger, Colin Farrell, Jamie Lee Curtis, Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.

NEDEN MAVİ KURDELE?

Oyuncu Curtis, mavi kurdeleleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçilerinden birisi olan Blanchett’in ricasıyla taktıklarını söyledi. UNHCR, geçen yıl 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde ünlü isimlerden, yerlerinden edilmiş insanlarla dayanışma ve mülteci konusunda farkındalık yaratmak için mavi kurdele takmalarını istemişti. Bu, “#withrefugees” (“#MültecilerleBirlikte”) etiketiyle bir sosyal medya kampanyasına da dönüşmüştü.

Gecede kıyafetleriyle dikkat çeken isimler yanında alınan ödüller de gündem oldu. Bu yıl BAFTA'da All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil yedi dalda ödül aldı.

The Banshees of Inisherin ve Elvis filmleri de dörder dalda ödülün sahibi oldu.

Tár filmdeki rolüyle Cate Blanchett, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü; Elvis’teki rolüyle de Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.