Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti cezaları yakacak. 2024'ün yeni trafik cezaları belli oldu

Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla çıkarılan kurallar konusunda denetimler yapılırken yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak trafik cezaları açıklandı. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi güncellendi.

Listede alkollü araç kullanma, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok trafik suçuna verilecek ceza tutarları, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama gibi ihlallerin cezalarına zam geldiği görüldü.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Alkollü araç kullanma cezası ilk kez yakalanıldığında: 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası ikinci kez yakalanıldığında: 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası ikinci kez yakalanıldığında: 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası: 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 6.440 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası: 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma cezası 33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

Uyuşturucu maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL