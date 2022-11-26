26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika FIFA'yı tanımadı. Yasağı böyle deldiler

Belçika FIFA'yı tanımadı. Yasağı böyle deldiler

Yasaklarla gündemden düşmeyen Katar'daki Dünya Kupası'a yeni bir gelişme damgasını vurdu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:52
Takip Et

Kırmızı şeytanlar Katar'da takım olarak gökkuşağı pozu verdi

Belçika FIFA'yı tanımadı. Yasağı böyle deldiler
+
Aa
-

FIFA'nın Dünya Kupası'nda LGBTQ+ topluluğu temsil eden gökkuşağı renkleri yasaklamasına Belçika Milli Takımı anlamlı bir tepki verdi.
Kırmızı şeytanlar dünkü antrenmandan önce
gökkuşağı renklerinde formalarla medyaya poz verdi.


Ayrıca kaptan Hazard yasak olan "One Love" bileziğini taktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
4
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
5
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
6
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
7
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿Saksağanın vefası
﻿Saksağanın vefası
﻿Saksağanın vefası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.