Belçika FIFA'yı tanımadı. Yasağı böyle deldiler

FIFA'nın Dünya Kupası'nda LGBTQ+ topluluğu temsil eden gökkuşağı renkleri yasaklamasına Belçika Milli Takımı anlamlı bir tepki verdi.
Kırmızı şeytanlar dünkü antrenmandan önce
gökkuşağı renklerinde formalarla medyaya poz verdi.
Ayrıca kaptan Hazard yasak olan "One Love" bileziğini taktı.
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