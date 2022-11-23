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Tüm dünya Katar'da Fenerbahçeli yıldızları izliyor

Fenerbahçeli futbolcular Katar'a damga vurdu...

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:00
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Valencia'dan sonra Batshuayi'den müthiş gol

Tüm dünya Katar'da Fenerbahçeli yıldızları izliyor
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Belçika forması giyen Batshuayi, Kanada maçında müthiş bir gole imza attı.

Fenerbahçeli futbolcu ilk yarının son dakikalarında geriden gelen uzun topla buluştu ve ceza alanına girer girmez müthiş bir şut çıkardı.

Kanada karşısında sahaya ilk onbirde çıkan Batshuayi, ilk yarıda zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşayan takımını attığı golle öne geçirmeyi başardı.

Açılış maçında da Katar-Ekvador mücadelesinde Fenerbahçeli Valencia attığı iki golle yıldızlaşmıştı.

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