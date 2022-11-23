Tüm dünya Katar'da Fenerbahçeli yıldızları izliyor

Katar'daki Dünya Kupası'nda Belçika forması giyen Batshuayi, Kanada maçında müthiş bir gole imza attı.
Fenerbahçeli futbolcu ilk yarının son dakikalarında geriden gelen uzun topla buluştu ve ceza alanına girer girmez müthiş bir şut çıkardı.
Kanada karşısında sahaya ilk onbirde çıkan Batshuayi, ilk yarıda zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşayan takımını attığı golle öne geçirmeyi başardı.
Açılış maçında da Katar-Ekvador mücadelesinde Fenerbahçeli Valencia attığı iki golle yıldızlaşmıştı.
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