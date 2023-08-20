Kırşehir Abdallar Derneği'nde Neşet Ertaş'ın fotoğrafını kaldırdılar. Ailesi istedi iddiası

Kırşehir’de Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın Zanaatkarlar Çarşısı’nda yer alan Abdallar Derneği’ndeki fotoğrafı, iddiaya göre Ertaş ailesinin isteği üzerine indirildi.

KAYNAK: İHA
Kırşehir Abdallar Derneği'nde Neşet Ertaş'ın fotoğrafını kaldırdılar. Ailesi istedi iddiası

Kırşehir’de Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın Zanaatkarlar Çarşısı’nda yer alan Abdallar Derneği’ndeki fotoğrafı, iddiaya göre Ertaş ailesinin isteği üzerine indirildi.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın akrabası olan ve ’Garip Hüseyin’ mahlasıyla bilinen Hüseyin Çakıcı, Neşet Ertaş’ın ailesinin istemediği gerekçesiyle Zanaatkarlar Çarşısı’ndaki Abdallar Derneği’nde bulunan fotoğrafını indirdiğini söyledi.

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Ailenin isteği üzerine fotoğrafın kaldırıldığını anlatan Çakıcı, Ertaş’ın gönüllerde yaşayacağını ifade ederek, "Abdal kültürünü yaşatmak amacıyla Abdallar Derneği’ni kurduk. Biz Ertaş’ın adını değil bir kültürü yaşatmak istiyoruz Ertaş benim dayımın oğlu. Fakat Kırşehir’de olan akrabaları posterlerin kaldırılmasını istedi. Bizler de kaldırıyoruz. Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın fotoğraf ve posterlerini ailenin isteği üzerine indiriyoruz. Ertaş ve yaşattığı kültürü kimseler gönlümüzden silemez" diye konuştu.

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Geçtiğimiz yıl Ertaş’ın çocukları, Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan filmin vizyona girmemesi için de ihtiyati tedbir kararı istemişti. Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

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