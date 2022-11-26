Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatı açıklama yaptı: Hasta yatağında imza alınmış...

Türk müziğinin önemli ozanlarından biri olan Neşet Ertaş'ın hayatını konu eden 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi hakkındaki tartışmalar sürüyor. Aile filmi istemezken; Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, son gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"NEŞET ERTAŞ KİTAP İÇİN İMZA VERİYOR, FİLM İÇİN DEĞİL"

Neşet Ertaş'ın vefatından 22 gün önce Erol Parlak'ın kitap için onay aldığı ile ilgili konuşan Çapkın, "Erol Parlak bir şekilde Neşet Ertaş'ın yanına giderek 'ben sizin eserlerinizi notaya almak istiyorum' diyor, Neşet Ertaş'ta Erol Parlak'ı notis olarak görüyor, Ertaş'ta bunun üzerine, 'Ben yaşlandım, benim eserlerimi benim gibi çalacak ve söyleyecek birileri olsun isterim, bunu yaparsan hoş olur' diyor. Toplamda 34 tane eserin notaya yazılması 5 yıl geçmesine rağmen bitmiyor ve hatta Neşet Ertaş'ta notaların bitmemesi ile ilgili aile üyelerine yakınıyor. Fakat ne hikmetse Neşet Ertaş'ın vefatının ardından hem nota bitiyor hem de kitaba hayatı da ekleniyor. Neşet Ertaş'ın evine gidilerek iki tane imza alıyor. Neşet Ertaş'ın bütün eserleri kitapları çıktı alınmış, bu eserleri 25 yıl boyunca Erol Parlak hiçbir telif ödemeden kullanıyor. Bu iznin maddi karşılığı boğazdaki yalıdan daha fazla, Nota ile alınan imza iki cilt çıkarılıyor. Bu muvafakatların içinde dahi filme izin veren bir madde yok." dedi.

"NEŞET ERTAŞ İMZA VERDİĞİNDE HASTA YATAĞINDAYDI"

Çapkın, "3 Eylül'de bu muvafakatler alınırken Neşet Ertaş sandalyesinde oturamayacak durumda. Son günlerine ait bazı fotoğraflara ulaştık. 4. Evre kanser hastası olan Ertaş, son günlerinde kendisine uygulanan tedaviden sonra zayıflamış, hastalığı kalça boyun ve göğsüne sirayet etmiş. Ayakta zor yürüyen ağrı kesici bant kullanan 74 yaşındaki kanser hastası Ertaş'tan muvafakat alınıyor. Ayın 6'sında Neşet Ertaş tedavi yapılamadığı için 'gideyim de İzmir'deki evimde vefat edeyim' olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede vefat ediyor" şeklinde konuştu.