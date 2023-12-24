Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu dudak uçuklattı

Eskişehir’de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kestane, tezgahlardaki yerini aldı. Yaz mevsiminde mısır satan esnaf, kestane tezgahlarını açtı.

Satılmaya başlanan kestanenin kilosu ise cep yakıyor. 100 gram pişmiş kestanenin 50 lira, 1 kilogramının ise 500 lira olduğu öğrenilirken esnaf, kestanenin fiyatından dolayı vatandaşların almakta çekimser davrandığını ifade ediyor.

Kestane satıcıları yılbaşında da tezgahlarının başında olacaklarını belirtirken, güzel bir satış yapmak istediklerini dile getirdiler.

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Ellagik asit, polifenol, gallik asit ve C vitamini sayesinde antioksidanlar içeren kestane, yüksek lif içeriği ile sindirimi düzenleme, yararlı bağırsak bakterilerini besleme, yağ asit üretimine yardımcı olma ve kolesterolü düşürme gibi faydalara sahiptir.