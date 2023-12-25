Soğuk hava kolesterolü tetikler mi?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, kolesterolle ilgili önemli bilgiler verdi. Kış mevsiminin başlaması ve havanın soğumasıyla birlikte kalp rahatsızlıkları ile ilgili sorular bir bir ortaya çıkmaya başladı. İşte bazı uyarılar ve ayrıntılı bilgiler...

İnsanlar kış mevsiminde ağır yiyecekleri tükettiğinden kadarki bazı seviyelerde de değişiklikler görülüyor. Özellikle hava soğuması da buna etki yaratıyor. Kandaki artan yağ oranı kolesterolü yükseltiyor. Peki kolesterolü normal sevide tutmak için neler yapılması gerekiyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım şu bilgileri verdi:

“YÜRÜMEK ŞART MI?

Yatmadan önce bir paket cips yiyen 1200 kalori almış olur. Uykuda da çok fazla kalori harcanmadığından harcanan en yüksek kalori değeri 300 olur. Geriye kalan kalori vücutta birikir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bu kalorinin yakılması için gün içinde 10 bine yakın adım atmamız gerekiyor. Kolesterol daha sık masa başı işlerde çalışanlarda görülmektedir. Bozuk beslenme ve egzersizden uzak bir hayatı olan kişi üstene bir de alkol kullanıyorsa durum daha da ciddi bir hal alır.

HALSİZLİK KOLESTEROL BELİRTİSİ Mİ?

Kolesterol yüksekliği kan akışdengesini bozuyor. Bu durumda olan kişi kendini halsiz hissediyor. Başının arkasında yanma, uyuşma, ellerde ve ayaklarda yanma gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Esas tehlike ise damarların yağlanması. Damarlardaki bu durum kalp krizine dolayısıyla ölüme neden oluyor.

KALBİN EN BÜYÜK DÜŞMANI NE?

Kolesterol, damarlara ağır tahribat veriyor. Yüksek kolesterol kalp hastalarında da çok tehlikeli bir durumdur. Yüksek kolesterolü olan bir kişinin damarları tıkanıyor ve ani kalp krizi geçirerek hayat veda edebiliyor.

ABUR CUBURU NEDEN YEMEMELİYİZ?

Ambalajlı ürünlerdeki glikoz şurupları kesinlikle zararlıdır. Şeker oranları yüksektir. Evde yaptığınız cipsleri yememiz en azından daha doğrudur. BU ürünlerin yerine kuru meyve yemek daha doğru olur.

KADINLAR DAHA FAZLA MI RİSK ALTINDA?

Halk arasında kötü huylu olarak bilinen kolesterolün (LDL) üst sınırı 200. Hiçbir risk faktörü, şekeri, kalp hastalığı olmayan hastalarda LDL kolesterolü 200’e kadar normal. Aksi durumda ise kolesterol düzeyini 70’e kadar indirmek gerek. Kadınlar, erkeklere oranla kolesterol artışına daha yatkın. Kolesterol her insanın kanında olması gereken bir madde, beslenme eksikliği olanlarda, zafiyet geçirenlerde kolesterol değerleri çok düşer. Bu da tehlike arz eder..."