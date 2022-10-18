18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bağışıklığı güçlendirip grip nezleden koruyan içecek ateş pahası

Bağışıklığı güçlendirip grip nezleden koruyan içecek ateş pahası

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığı güçlendirip grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruya kışlık çaya talep arttı. Kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satıldığı vurgulandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:22
Takip Et

Kış çayına talep arttı. Bağışıklığı güçlendirip grip nezleden koruyan içecek ateş pahası

Bağışıklığı güçlendirip grip nezleden koruyan içecek ateş pahası
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Kış çayları temel olarak bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda vücuda yardımcı olduğu bildirildi. Vücut direncini artırarak grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıkları olarak anılan hastalıklara karşı bizi koruduğu ifade edildi. Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldiği vurgulandı. Kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satıldığı bildirildi.

Kış çayları temel olarak bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda vücuda yardımcı olmasıyla biliniyor. Vücut direncini artırarak grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıkları olarak anılan hastalıklara karşı bizi koruduğu vurgulandı.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kış çayına talep arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi.

Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alıyor. Karışım yapmak isteyen vatandaşlar ise birçok çayı birleştirerek çay çeşitliliği yapabiliyorlar. Eminönü esnafı, geçen yıl kış çayını 150-180 TL’den satarken, bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını söyledi.

Kış çayına talep arttığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Karışık olarak bazı çay çeşitlerimiz var. Vatandaşlar şimdiden alarak kışa hazırlık yapıyorlar. Kış çayı, vücudun direncini arttırır, soğuk algınlığını giderir. Evde birçok karışım ile kış çayı yapabiliriz. Bal, kış çayı, zencefil, limon, tarçın, ada çayı gibi karışımlar yaparak kış güzel bir şekilde geçirebiliriz” dedi.

İKİ KAT FİYAT ARTIŞI

Kış çayı fiyatlarının geçen sene 180 TL’den bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını belirten Yıldız, “Fiyat artışının sebebi ise ürünler az toplanıyor ve gençlerin bu işe çok fazla ilgileri olmuyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar kış çayını biraz fazla alıyor fakat yerli müşterilerimiz ortalama 100 ile 200 gram arasında alıyorlar” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı
﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı
﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak
﻿Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor! Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
﻿Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor! Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
﻿Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor! Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
﻿Lübnan ordusu: İsrail askeri botu deniz sınırı ihlalinde bulundu
﻿Lübnan ordusu: İsrail askeri botu deniz sınırı ihlalinde bulundu
﻿Lübnan ordusu: İsrail askeri botu deniz sınırı ihlalinde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.