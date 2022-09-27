27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çay seven erkeklere müjde. İçenlerde içmeyenlere göre daha fazla

Çay seven erkeklere müjde. İçenlerde içmeyenlere göre daha fazla

Son araştırmalara göre çay içen erkeklerin sperm sayısı içmeyenlere oranla çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:26
Takip Et

Çay seven erkeklere müjde. İçenlerde içmeyenlere göre daha fazla. Sperm sayısı içmeyenlere oranla çok daha fazla

Çay seven erkeklere müjde. İçenlerde içmeyenlere göre daha fazla
+
Aa
-

Posta’da yer alan habere göre; Bilim insanları bu kadar sık tüketilen içeceğin sağlığa karşı etkilerini öğrenmek adına çeşitli araştırmalar yapmasıyla dikkat çekiyor.

Çin'de yapılan araştırmalarda haftada en az üç gün çay içen erkeklerin sperm sayısının çok daha fazla olduğunun bulunması dikkat çekti. Bulgular uzun süreli çay içmenin üreme sağlığını iyileştirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

DOĞURGANLIK İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Sperm sayıları son birkaç on yılda düştü ve erkek doğurganlık krizi uyarılarına neden oldu. Doktorlar, şişman olmanın sperm kalitesine zarar verdiğini ifade etti. Bu nedenle baba olmak isteyen erkeklere dengeli beslenmenin ve düzenli egzersiz yapmanın yararları hatırlattı. Meyve, yeşil yapraklı sebzeler ve fasulye gibi bazı sağlıklı yiyecekler, daha iyi sperm konsantrasyonu ve hareketliliği ile verimli hareket etme yetenekleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

EN AZ ÜÇ GÜN İÇİLMELİ 

Çin'deki araştırmacılar, yaklaşık 1.400 erkeğin sperm kalitesini inceledi. Sonuçlara göre çay içen erkeklerin daha yüksek bir sperm konsantrasyonuna ve sayısına sahip olduğunu ortaya kondu. Sperm artırıcı faydalar yalnızca haftada üç gün çay içen erkeklerde görüldü, bu nedenle uzmanlar her gün bir fincan içmenin daha iyi olup olmayacağını bilmiyorlar.

BİR YIL DENEDİKTEN SONRA OLMAZSA DOKTORA GÖRÜNÜN

Düşük bir sperm sayısına veya konsantrasyonuna sahip olmak, bir erkeğin doğal yoldan hamile kalmasını zorlaştırabilir - bu sorun, hamile kalmaya çalışan çiftlerin üçte birini etkiler. Erkekler, bir yıl denedikten sonra gebe kalmayı başaramazlarsa, spermlerini doktorlarına kontrol ettirebilirler.

KIRMIZI ET VE KAHVE SPERM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR 

Aynı şekilde, doğurganlık çalışmaları da kırmızı et, kahve ve şekerli atıştırmalıkların meni kalitesinde düşüşe neden olabileceğini iddia edildi. Ancak son projenin arkasındaki uzmanlar, çay içmenin sperm üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu söyledi. Nisan 2017 ile Temmuz 2018 arasında her biri yaklaşık dört örnek sağlayan 1.385 erkeği incelediler. Gönüllüler ne tür çay içtiklerini, süt mü yoksa şeker mi eklediklerini bildirmediler. Çay içmeyenlere kıyasla, bir kupadan hoşlananların sperm konsantrasyonu daha yüksekti - mililitre meni başına sperm sayısı - ve boşalma başına toplam sperm sayısı olan sperm sayıları olduğu bildirildi.

10 YILDAN FAZLA İÇENLERİN SPERM SAYISI YÜKSEK 

Bununla birlikte, haftada üç günden daha az çay içenler, çay içmeyenlere göre daha düşük sperm sayısı ve konsantrasyonu ile aynı faydaları görmediler. Ekip ayrıca, 10 yıl veya daha uzun süre çay içenlerin, çay içmeyenlere göre yüzde 15,3 daha yüksek sperm konsantrasyonuna sahip olduğunu keşfetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
7
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.