Çay seven erkeklere müjde. İçenlerde içmeyenlere göre daha fazla

Posta’da yer alan habere göre; Bilim insanları bu kadar sık tüketilen içeceğin sağlığa karşı etkilerini öğrenmek adına çeşitli araştırmalar yapmasıyla dikkat çekiyor.

Çin'de yapılan araştırmalarda haftada en az üç gün çay içen erkeklerin sperm sayısının çok daha fazla olduğunun bulunması dikkat çekti. Bulgular uzun süreli çay içmenin üreme sağlığını iyileştirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

DOĞURGANLIK İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Sperm sayıları son birkaç on yılda düştü ve erkek doğurganlık krizi uyarılarına neden oldu. Doktorlar, şişman olmanın sperm kalitesine zarar verdiğini ifade etti. Bu nedenle baba olmak isteyen erkeklere dengeli beslenmenin ve düzenli egzersiz yapmanın yararları hatırlattı. Meyve, yeşil yapraklı sebzeler ve fasulye gibi bazı sağlıklı yiyecekler, daha iyi sperm konsantrasyonu ve hareketliliği ile verimli hareket etme yetenekleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

EN AZ ÜÇ GÜN İÇİLMELİ

Çin'deki araştırmacılar, yaklaşık 1.400 erkeğin sperm kalitesini inceledi. Sonuçlara göre çay içen erkeklerin daha yüksek bir sperm konsantrasyonuna ve sayısına sahip olduğunu ortaya kondu. Sperm artırıcı faydalar yalnızca haftada üç gün çay içen erkeklerde görüldü, bu nedenle uzmanlar her gün bir fincan içmenin daha iyi olup olmayacağını bilmiyorlar.

BİR YIL DENEDİKTEN SONRA OLMAZSA DOKTORA GÖRÜNÜN

Düşük bir sperm sayısına veya konsantrasyonuna sahip olmak, bir erkeğin doğal yoldan hamile kalmasını zorlaştırabilir - bu sorun, hamile kalmaya çalışan çiftlerin üçte birini etkiler. Erkekler, bir yıl denedikten sonra gebe kalmayı başaramazlarsa, spermlerini doktorlarına kontrol ettirebilirler.

KIRMIZI ET VE KAHVE SPERM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Aynı şekilde, doğurganlık çalışmaları da kırmızı et, kahve ve şekerli atıştırmalıkların meni kalitesinde düşüşe neden olabileceğini iddia edildi. Ancak son projenin arkasındaki uzmanlar, çay içmenin sperm üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu söyledi. Nisan 2017 ile Temmuz 2018 arasında her biri yaklaşık dört örnek sağlayan 1.385 erkeği incelediler. Gönüllüler ne tür çay içtiklerini, süt mü yoksa şeker mi eklediklerini bildirmediler. Çay içmeyenlere kıyasla, bir kupadan hoşlananların sperm konsantrasyonu daha yüksekti - mililitre meni başına sperm sayısı - ve boşalma başına toplam sperm sayısı olan sperm sayıları olduğu bildirildi.

10 YILDAN FAZLA İÇENLERİN SPERM SAYISI YÜKSEK

Bununla birlikte, haftada üç günden daha az çay içenler, çay içmeyenlere göre daha düşük sperm sayısı ve konsantrasyonu ile aynı faydaları görmediler. Ekip ayrıca, 10 yıl veya daha uzun süre çay içenlerin, çay içmeyenlere göre yüzde 15,3 daha yüksek sperm konsantrasyonuna sahip olduğunu keşfetti.