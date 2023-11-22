Kış depresyonundan kurtulma yolları

Kış geldi çattı ve depresyonlar arttı. Peki, bu tür depresyonlardan nasıl kurtulabiliriz, neler yapmalıyız? İşte yanıtları...

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Kış depresyonundan kurtulma yolları

Kış mevsiminin yaşandığı bu dönemlerde bedeniniz ve ruhunuz kendini soğuyan havaya adapte etmeye çalışmakta zorlanabiliyor. O durum da sıklıkla depresyonu tetikliyor. Buna en büyük neden güneş ışınlarının azalması…

Bugünlerde azalan güneş ışığı nedeniyle kendinizi mutsuz ve depresif hissediyorsanız, kış depresyonu yaşıyorsunuz. Peki, belirtileri neler? İşte yanıtı:
Günün çoğunluğunda çökkün ruh hali
Günlük aktivitelerde ilgi kaybı
Enerji azlığı ve çabuk yorulma
İştahta artış, karbonhidratlı yiyecekler tüketme isteği
Dikkat bozukluğu, dalgınlık
Daha çok uyuma ihtiyacı, uyku süresinde artış

KURTULMANIN YOLLARI

Uyku düzeninizi korumaya çalışın.
Sağlıklı ve dengeli beslenin, karbonhidrat ve şeker tüketimini kontrol altında tutun.
Sosyal yaşama, planlı şekilde zaman ayırın.
Depresyonda olan kişilerle mümkün olduğunca zaman geçirmemeye çalışın.

Depresyondaki kişilerle birlikte zaman geçirmek, sizin de depresyona girme olasılığınızı artırabilir.
Bol ışık alan yerlerde bulunmaya özen gösterin.
Evinizde ve çalışma ortamınızda perdeleri mümkün olduğunca açık tutun.
Egzersiz yapın.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kıymetli Öğretmenler Ata’nızın bu sözlerini yüreğinizde saklayın Gündem
Kıymetli Öğretmenler Ata’nızın bu sözlerini yüreğinizde saklayın
SSK, Bağ-Kur'lular için maaş tablosu netleşti Ekonomi
SSK, Bağ-Kur'lular için maaş tablosu netleşti
Dolar ve Euro güne böyle başladı Ekonomi
Dolar ve Euro güne böyle başladı
Şener Üşümezsoy 6,5 büyüklüğünde deprem olabilecek yeni yeri açıkladı. Her söylediği yerde sonradan olanlar oldu Gündem
Şener Üşümezsoy 6,5 büyüklüğünde deprem olabilecek yeni yeri açıkladı. Her söylediği yerde sonradan olanlar oldu
İkonik model Claudia Schiffer başlattı. Zıt kutuplar yeniden moda oluyor Magazin
İkonik model Claudia Schiffer başlattı. Zıt kutuplar yeniden moda oluyor
Çalışan emekliye bir darbe daha 'Artık o parayı da ödemek zorundalar' Ekonomi
Çalışan emekliye bir darbe daha 'Artık o parayı da ödemek zorundalar'
Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı? Flaş gelişme Ekonomi
Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı? Flaş gelişme