Depresyondakilere sakın bu üç şeyi söylemeyin

Depresyon, duygusal, zihinsel ve fiziksel belirtilerle ortaya çıkan bir ruh sağlığı sorunudur.

En belirgin özelliği, kişinin ruh halinin sürekli kötü olması ve hayattan zevk alamamasıdır.

Yaptığı işlerden keyif almayan, kendini mutsuz ve yalnız hisseden kişi, çevresine karşı ilgisizleşir. İçinde sıkıntı, huzursuzluk gibi duygular yaşar. Bu duygular, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler ve aylarca devam edebilir.

Eğer sizin de yakınlarınızdan depresyonda olan biri varsa, ona bu sözleri söylemekten kaçının.

“ÜZÜLME GEÇER”

Depresyon, ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Uzun sürdüğünde beyin ve davranışları değiştirebilir. Bu yüzden depresyonun kendiliğinden geçeceğini düşünmeyin ve sorunu ertelemeyin. En kısa zamanda bir uzmana başvurmasını teşvik edin.

“KAFANA TAKMA”

Depresyondaki yakınınıza destek olmak isterken, onu daha da üzebilirsiniz. Size sorunlarını anlatırken “kafana takma” derseniz, bu söz onda sorununu önemsemediğiniz izlenimi yaratabilir.

“NEDEN BÖYLE YAPTIN?”

Her insanın kişiliği farklıdır. Olaylara her insanın aynı tepkiyi vermesini beklemek yanlıştır. Bu nedenle yakınınızı sorunları yüzünden eleştirmeyin ve onu anlamaya çalışın.

