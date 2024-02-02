Kış depresyonundan nasıl kurtulunur

Fatma Demirkaya
Kış depresyonundan nasıl kurtulunur
İşte kış depresyonlarından kurtulmanın ayrıntılı bilgileri...

Kış mevsimi geldiğinde vücudunuz ve ruhunuz soğuk havaya uyum sağlamakta güçlük çekebilir. Bu da depresyona neden olabilir. Kış depresyonu, güneş ışığının azaldığı zamanlarda ortaya çıkar. Son zamanlarda güneş ışığının eksikliği yüzünden kendinizi üzgün ve bunalımlı hissediyorsanız, kış depresyonu çekiyor olabilirsiniz.

KIŞ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ ŞUNLAR

Gün boyunca kötü ruh hali Günlük işlerde ilgisizlik Enerji eksikliği ve hızlı yorulma Odaklanma sorunu, unutkanlık Fazla uyuma gereksinimi, uyku süresinin uzaması İştah artışı, nişastalı gıdalar yeme eğilimi Kış depresyonundan kurtulmanın 7 yolu şöyle:

Depresyonlu kişilerden uzak durmaya çalışın. Depresyonlu kişilerle vakit geçirmek, sizin de depresyona sürüklenmenize yol açabilir.

Işık alan yerleri tercih edin.

Evde ve iş yerinde perdeleri açık bırakın.

Spor yapın. Çünkü spor, en etkili ve zararsız antidepresanlardan biridir.

Uyku düzeninize dikkat edin.

Sağlıklı ve dengeli besleyin, karbonhidrat ve şeker alımını sınırlayın.

Sosyal hayata, programlı bir şekilde yer verin.


Son Haberler
Bunu yapan araç sahibi 9 asgari ücret ceza ödeyecek. Yola çıkarken dikkat Ekonomi
Bunu yapan araç sahibi 9 asgari ücret ceza ödeyecek. Yola çıkarken dikkat
Üç hafta süren öksürük neyin habercisi Sağlık
Üç hafta süren öksürük neyin habercisi
Kontrolden çıkan araç metrelerce uzağa savruldu Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç metrelerce uzağa savruldu
Uzun yaşamak elinizde Sağlık
Uzun yaşamak elinizde
Dişlerinizin sararmasını nasıl önleyebilirsiniz Sağlık
Dişlerinizin sararmasını nasıl önleyebilirsiniz
Başhekim Yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada. O anlar kamerada Yaşam
Başhekim Yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada. O anlar kamerada
Gebelikte astıma dikkat Sağlık
Gebelikte astıma dikkat