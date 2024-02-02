Kış depresyonundan nasıl kurtulunur

Kış mevsimi geldiğinde vücudunuz ve ruhunuz soğuk havaya uyum sağlamakta güçlük çekebilir. Bu da depresyona neden olabilir. Kış depresyonu, güneş ışığının azaldığı zamanlarda ortaya çıkar. Son zamanlarda güneş ışığının eksikliği yüzünden kendinizi üzgün ve bunalımlı hissediyorsanız, kış depresyonu çekiyor olabilirsiniz.

KIŞ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ ŞUNLAR

Gün boyunca kötü ruh hali Günlük işlerde ilgisizlik Enerji eksikliği ve hızlı yorulma Odaklanma sorunu, unutkanlık Fazla uyuma gereksinimi, uyku süresinin uzaması İştah artışı, nişastalı gıdalar yeme eğilimi Kış depresyonundan kurtulmanın 7 yolu şöyle:

Depresyonlu kişilerden uzak durmaya çalışın. Depresyonlu kişilerle vakit geçirmek, sizin de depresyona sürüklenmenize yol açabilir.

Işık alan yerleri tercih edin.

Evde ve iş yerinde perdeleri açık bırakın.

Spor yapın. Çünkü spor, en etkili ve zararsız antidepresanlardan biridir.

Uyku düzeninize dikkat edin.

Sağlıklı ve dengeli besleyin, karbonhidrat ve şeker alımını sınırlayın.

Sosyal hayata, programlı bir şekilde yer verin.



