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Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler. Kış geldi sobalar ortaya çıktı

Sobaların yandığı ve tüplü ısıtıcıların kullanıldığı bu günlerde, karbon monoksit zehirlenmelerine karşı çok daha dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:19
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Kış geldi sobalar ortaya çıktı. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler. Kış geldi sobalar ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Lodos nedeniyle (karbonmonoksit) baca gazı zehirlenmelerinin yaşanmaması ve vatandaşların zarar görmemesi için uzmanlardan uyarı yapıldı.

“SOBA KURARKEN ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI VE SOBA KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ KİŞİLERDEN YARDIM VE DESTEK ALINMALI”

Yapılan uyarılarda şu ifadeler kullandı:

“Karbonmonoksit, yakıt olarak kullanılan ve yapılarında karbon bulunan odun, odun kömürü, taş kömürü, LPG veya doğal gaz gibi madenlerin yetersiz yanmaları sonucunda oluşur. İyi yanmayan ve yanlış kullanılan sobalar, gazla çalışan şofben ve sobalar, küçük veya büyük tüple çalışan ısıtıcılar, yangınlarda oluşan duman karbonmonoksit zehirlenmesi nedenlerindendir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Bu nedenle ortam havasında hissedilmesi ve saptanması zordur. Solunum yoluyla alınması suretiyle zehirlenmelere yol açar. Soba kurulmadan önce baca temizliği yapılmalı, fazla dirsek kullanmaktan kaçınılmalı. Dirsek ve boru ekleme yerleri, baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalı. Soba kurarken çok dikkatli olunmalı ve soba konusunda bilgi sahibi kişilerden yardım ve destek alınmalı.”

“ÖZELLİKLE LODOSLU HAVALARDA SOBA VEYA KOMBİ KULLANILMAMALI”

“Sobalar duvarlardan en az 1-1.5 metre uzak olmalı. Sobalar günlük temizlenmeli, kaliteli kömür ve odun seçilmeli. Oksijen eksilme sensörü bulunan sobalar tercih edilmeli.

Sobanın, tüple çalışan ısıtıcıların veya kombinin bulunduğu odada asla uyunmamalı, yatmak gerekiyorsa soba, tüplü ısıtıcı ve kombi mutlaka kapatılmalı. Özellikle lodoslu havalarda soba veya kombi kullanılmamalı.

Hafif zehirlenmelerde uyku hali, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı şikayetleri görülür. Daha ağır zehirlenmelerde baş ağrısı şiddetlenir. Muhakeme bozukluğu, hızlı solunum, görme bozukluğu, kan basıncı düşmesi, hızlı nabız ve bayılma ortaya çıkabilir. Son aşamada solunum yetmezliği ve hızla gelişen ölümcül koma hali görülür. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yapılması gereken ilk yardım; zehirlenen kişi öncelikle zehirli ortamdan hemen uzaklaştırılmalı ve temiz havaya çıkarılmalıdır. Aynı zamanda ilk yardım ekiplerine de çok hızlı bir şekilde haber verilmelidir. İlk yardım ekipleri gelinceye kadar suni solunum ile hastaya ilk müdahale yapılabilir”
 

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