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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 02:58
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Kısa bir süre önce açıklanan yeni asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta asgari ücret zam oranının yüzde 54,66 olarak açıkladı ve 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık 2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 22 Aralık 2022 tarihine kadar sürdürdüğü ve yaptığı dört toplantı sonucunda; son toplantıya işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık, günlük asgari ücretin 333 lira 60 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi.

Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürüleceği belirtilirken, desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirleneceğine dikkat çekildi.

GEREKÇESİ 

Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak “Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2023 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2023 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak belirlemiştir” denildi.

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