25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eridi. Zamların ardı arkası kesilmedi

Asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eridi. Zamların ardı arkası kesilmedi

Asgari ücrete zam yapılır yapılmaz marketlerdeki etiket fiyatları da değişmeye başladı. Bir ay önce 120 liradan satılan zeytinyağının bir ay sonra 133 liraya satıldığı vatandaşın gözünden kaçmadı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:11
Takip Et

Asgari ücret zammından sonra etiketler değişmeye başladı. Yağ fiyatı bir ayda

Asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eridi. Zamların ardı arkası kesilmedi
+
Aa
-

Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaya devam ederken zamlar vatandaşın belini büküyor.

Asgari ücret y8 bin 506 TL'ye yükselirken yapılan zammın ardından gözler market etiketlerine çevrildi. Yapılan zam vatandaşın cebine girmeden erimeye başladı. 

Marketlerde eski ve yeni fiyatların karşılaştırıldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlanırken vatandaşlar özellikle yağ fiyatlarını kontrol etmeyeve marketin nabzını tutmaya başladı. Bir markette "Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı"na bir ayda yüzde 10 zam yapıldığı ortaya çıktı.

Kasım'ın 7'sinde 119,90 olan yağın fiyatı Aralık 11'de 132,90'a çıkarıldı. Bu durumu fark eden vatandaşlar "bir ayda bu kadar zam yapılır mı?" diye sormaktan kendini alamadı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
5
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
﻿Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
﻿Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
﻿KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
﻿KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
﻿KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
﻿İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
﻿İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
﻿İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.