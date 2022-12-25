Asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eridi. Zamların ardı arkası kesilmedi

Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaya devam ederken zamlar vatandaşın belini büküyor.

Asgari ücret y8 bin 506 TL'ye yükselirken yapılan zammın ardından gözler market etiketlerine çevrildi. Yapılan zam vatandaşın cebine girmeden erimeye başladı.

Marketlerde eski ve yeni fiyatların karşılaştırıldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlanırken vatandaşlar özellikle yağ fiyatlarını kontrol etmeyeve marketin nabzını tutmaya başladı. Bir markette "Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı"na bir ayda yüzde 10 zam yapıldığı ortaya çıktı.

Kasım'ın 7'sinde 119,90 olan yağın fiyatı Aralık 11'de 132,90'a çıkarıldı. Bu durumu fark eden vatandaşlar "bir ayda bu kadar zam yapılır mı?" diye sormaktan kendini alamadı.