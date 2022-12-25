Asgari ücret tartışmasında HAK-İŞ topu TÜRK-İŞ'e attı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret süreciyle ilgili, “Masadan kalkmanın, ‘bu rakamlar olursa kabul ederiz’ demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, asgari ücret görüşmeleri sürecinde hem Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işini zorlaştırmamak hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmemek için HAK-İŞ olarak rakam telaffuz etmediklerini anımsattı.

HAK-İŞ’in asgari ücretle ilgili yaptığı kapsamlı araştırma ve çalıştığı rakamların bulunduğunu vurgulayan Arslan, o süreçte talep etmesi halinde bu rakamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunmaya da hazır olduklarını belirtti.

"MÜZAKEREDEN KAÇMAK KABUL EDİLEMEZ"

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil edenlerin tüm çalışanlara karşı sorumlu olduklarının bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

- TÜRK-İŞ’in üçüncü toplantının ardından rakam belirtip, ‘bu kabul edilirse masada oluruz’ ifadesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Her şeyden önce bütün işçileri temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda olan bir konfederasyonun sonuna kadar masada olması gerekiyor.

- Müzakere edersin, taleplerinde ısrar edersin ve son ana kadar da bu taleplerin gerçekleşmesi için masada olmak zorundasın. Masadan kalkmanın, ‘bu rakamlar olursa kabul ederiz’ demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi.

- Sorumluluktan kaçmak, masada müzakereden kaçmak ve Türkiye’nin en büyük sözleşmesi niteliğindeki bir platformu boş bırakmak asla kabul edilebilir bir şey değil.

VEDAT BİLGİN SENDİKALARI ELEŞTİRMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada sendikalara yönelik eleştirel sözler kullanmıştı:

"Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey; Türkiye'de sendikacılığın bir anlamda eleştirmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler. Sendikalarımızın daha pazarlıkçı, aktif, netice alıcı söyleme sahip olmalarını ifade etmek için söylüyorum. Konfederasyonlara da sesleniyorum burada; Türkiye'de en yüksek toplu sözleşme yaptıkları yerde 10 bin liranın üzerinde kaç işyerinde sözleşme yaptılar? Bahsettiğiniz ücretler toplu sözleşmelerinizde var mı?"