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Uzmanından kışa özel beslenme önerileri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, kışa özel beslenme önerilerini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:52
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Kışa özel beslenme önerileri

Uzmanından kışa özel beslenme önerileri
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İHA’nın haberine göre; Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirecek altın değerinde beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Yeterli ve dengeli beslenmeyle güçlü bir vücut direncine sahip olunabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Bıyıklı, bağışıklık sistemini güçlendiren beslenme formüllerini anlattı.

“İyileşme sürecini etkileyen temel unsurlardan biri bireyin bağışıklık sistemidir” diyen Bıyıklı şunları belirtti:

“Güçlü bir bağışıklığın temel taşlarından biri ise yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenmede her besin grubuna yer verilmesi ve besin çeşitliliğinin sağlanması bağışıklık sistemi için çok önemlidir. İnsanlar genellikle hastalandıktan sonra sağlıklı besinlere ya da vitaminlere yöneliyor. Fakat asıl önemli olan hastalanmadan önce de sağlık beslenilmesi ve gerekli besin öğelerinin alınmasıdır.”

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı sağlıklı beslenme yanında bağışıklığı güçlendirecek beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Vitamin ve posanın en önemli kaynaklarından olan meyve ve sebze grubunun tüketimi artırılmalıdır. Özellikle mevsimine uygun olanları tercih edilmelidir. C vitamininin zengin kaynakları olan turunçgiller, maydanoz, biber tüketimi artırılmalıdır. Bağışıklığı destekleyen havuç, brokoli, ıspanak, sarımsak ve soğana sofralarda daha çok yer verilmelidir. Haftada 2 kez balık tüketimi sağlanmalıdır. Ev yapımı yoğurt, turşu gibi besinlere günlük beslenmede yer verilmelidir. Kolesterol yüksekliği olan bireylerde haftada 3, diğer bireylerde her gün 1 yumurta tüketimi kaliteli protein alınması bakımından önemlidir. Doymuş yağlar yerine zeytinyağı tercih edilmelidir.

Bol sıvı alımı sağlanmalıdır. Haftada 2 öğün kuru baklagil tüketilmelidir. Şekerli besinlerin, paketli besinlerin ve salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kişi ideal ağırlığında olmaya özen göstermelidir. Aşırıya kaçmamak koşuluyla ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar günlük diyete eklenmelidir.
Sofralarda tam tahıl ürünlerine ve yulafa yer verilmelidir. Günlük 1-2 fincan yeşil çay içilmelidir. Yemeklere ilave edilen baharatlar içinde zerdeçal ve zencefile de yer verilmelidir. D vitamini eksikliği varsa hekimin önerisi doğrultusunda takviye alınmalıdır. Güçlü bir bağışıklığın sağlanmasında sağlıklı beslenmenin yanında, yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivitenin de büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır”

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Ferit lçel
20.01.2023 14:02
Ona İstanbul başkanlığı bile 2 numara büyük geldi. Şov adamı tam bir dalavere siyaseti. Bazen küçük emrah gibi acındırıcı bazen başka türlü. Meral abla neden ille de bunu destekliyor anlamadım.  
 
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