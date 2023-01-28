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Yetersiz beslenmenin neden olduğu 22 sağlık sorunu

Uzmanlar, yetersiz beslenmenin yol açtığı 22 sağlık sorununu açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:09
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Yetersiz beslenmenin neden olduğu 22 sağlık sorunu

Yetersiz beslenmenin neden olduğu 22 sağlık sorunu
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Yetersiz beslenmenin ekonomik nedenlerle olduğu bilinirken bu yetersiz beslenmenin ise birçok sağlık sorununa neden olduğu bildirildi.

Uzmanların diş eti kanaması, gece körlüğü hatta sinirlilik halinin bile yetersiz seviyede beslenmekten kaynaklanabileceğini açıkladı.

Tek tip diyetler ve hareketsiz yaşam tarzları sayesinde milyonlarca insan birçok farklı sağlık sorunları olduğu bildirildi.

Hangi semptomlar vücudunuzdaki hangi eksikliğe işaret ediyor olabilir?

İşte vücudunuzun alarm verdiği tam 22 semptom…

- Yorgunluk

- Kepek

- Saç dökülmesi

- Düzensiz kalp atışı

-Zayıf kemikler

- Kuru saç

- Kanayan diş etleri

- Gece körlüğü

- Uyuşmuş parmaklar

- Pürüzsüz dil

- Kaşık tırnaklar

- Tırnaklardaki çizgiler

- Kırılgan tırnaklar

- Huzursuz bacak sendromu

- Sinirlilik

- Kas seğirmesi

- Mide bulantısı

- Yavaş iyileşen yaralar

- Soğuk el ve ayaklar

- Şişmiş dil

- Yanan ağız sendromu

- Aft

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