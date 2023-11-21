Kışın güçlü kalmanın yolları

Kış mevsiminde sık hasta olmanızın sebeplerinden biri de mikroplara daha fazla maruz kalmanızdır. Soğuk havanın etkisiyle kapalı mekânlarda daha fazla zaman geçirilir. Ayrıca grip virüsüne neden olan lipid tabakası, soğuk havalarda sertleşir ve daha güçlü hâle gelir. Tüm bu etkenler, hastalığın aynı yerde bulunan bireyler arasında hızla yayılmasını kolaylaştırır.

KIŞ AYLARISOĞUK HAVA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRÜR

Kendinizi gün boyu rahat ve zinde hissetmenizin yolu, bağışıklık sisteminizin güçlü olmasından geçer. Kimi zaman beslenmenize dikkat etseniz dahi bir hayli yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle kış aylarının gelmesiyle bu sorunla daha sık karşılaşmanız muhtemeldir. Nitekim yapılan uzman araştırmaları, soğuk havalarda bağışıklığın düştüğünü ortaya koymuştur.

Havaların soğumasıyla kendinizi hastalıklardan korumanız için almanız gereken önlemler de artar. Bunlara örnek olarak; mevsim koşullarına göre giyinmek, ayaklarınızı sıcak tutmak ve yağmur gibi hava durumlarına karşı hazırlıklı olmak gösterilebilir. Bedeninizi dışarıdan olduğu kadar içeriden desteklemeniz de son derece önemlidir. Vücut direncini korumak için vitamin bakımından zengin olan gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir. Sebze ve meyvelerden bu yararlı bileşenleri almanız mümkündür. Yetişkinler ve çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle soğuk havaları sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.

VİTAMİN YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLERE YÖNELİN

Kışın bağışıklık sistemini güçlendiren besinler, A, C ve E gibi vitaminler içerir. Örneğin portakal ve greyfurt gibi meyvelerdeki C vitamini, soğuk algınlığının etkilerini azaltmanıza yardımcı olur. Dilerseniz bu vitamini Organik Zencefil Tozu aracılığıyla da alabilirsiniz. Ürün, demir ve çinko açısından da oldukça zengindir. Bu organik tozu; bitki çaylarına, salatalara ve diğer besinlere karıştırarak tüketebilirsiniz. Kışın bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminleri ve hangi besinlerde bulunduklarını aşağıda görebilirsiniz:

C Vitamini: Portakal, mandalina, greyfurt, çilek, kivi, ananas, limon, domates, brokoli, lahana, roka, maydanoz, marul.

E Vitamini: Avokado, ıspanak, tere, maydanoz, kereviz, brokoli, balkabağı, tahıllar ve bitkisel yağlar.

A Vitamini: Domates, havuç, biber, ıspanak, brokoli, kavun, mango, kayısı.

Günün farklı öğünlerinde kışın bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yer verebilirsiniz. Örneğin kahvaltınızı taze domates, avokado ve maydanoz gibi gıdalarla zenginleştirebilirsiniz. Bunların yanında yemeklere hem tat hem de besleyicilik katan toz gıdalardan da yararlanabilirsiniz. Saf Nutrition Organik Tarçın Tozu hem lezzetlidir hem de flavonoid ve fenolik asit gibi antioksidan desteği veren bileşenler içerir. Böylece soğuk kış günlerinde ihtiyaç duyduğunuz A, C ve E vitamin takviyesini sağlar.

YETERLİ MİKTARDA SU İÇMEYİ ÖNEMSEYİN

Kışın bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri tüketmenin yanı sıra su içmeyi de ihmal etmemeniz önerilir. Yaz aylarında terlemenin etkisiyle sıvı kaybı arttığı için daha fazla su içilir. Ancak havalar soğumaya başladığında su içmeyi unuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Vücudu susuz bırakmak, bağışıklık sistemini zayıflatan nedenler arasındadır. Dolayısıyla her gün ortalama 8 bardak su içmenizde fayda vardır. Bu miktarı bedeninizin ihtiyaçları doğrultusunda belirleyebilirsiniz.

UYKU DÜZENİ

Uyku düzeni ve bağışıklık sistemi arasında göz ardı edilemeyecek bir ilişki bulunur. Her gün belirli ve yeterli bir süre uyuduğunuzda bağışıklığınız da artar. Böylece hastalıklara karşı da daha dirençli bir bünyeniz olur. Uyku esnasında bağışıklık sisteminizde sitokin bileşeni salgılanır. Bu bileşen, bedeninizin savunma mekanizmasını güçlendirir. Ayrıca uyurken melatonin hormonu salgıladığınız için stresiniz azalır ve buna bağlı olarak da bağışıklık sisteminiz kuvvetlenir.

EGZERSİZLERİ AKSATMAYIN



Kış aylarında egzersiz yapmaya hevesiniz ve enerjiniz olmayabilir. Fakat hareketsiz kalmanın hem bedenen hem de ruhen pek çok olumsuz etkisi bulunur. Bu nedenle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için açık havada ya da spor salonlarında düzenli antrenman yapılması önerilir. Dilerseniz egzersiz sırasında kaybettiğiniz vitamin, mineral ve sıvı için Saf Athletics Post-Workout Mix bitkisel sporcu gıdasından faydalanabilirsiniz. Ürün, yoğun egzersizlerin ardından vücudun ihtiyaç duyduğu amino asit desteğini verir. Sunduğu proteini ise bezelye ve pirinç gibi bitkisel içeriklerden alır.