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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki son olarak yaz pozlarını yayınladı. Bikinili halini paylaşan genç şarkıcıya binlerce yorum yağdı.

Galeri Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:10
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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemde sahnelerden uzak kaldı.

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

Ses tellerinde rahatsızlık olduğunu belirterek bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyuran Tilki bu süreçte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

Sütyensiz pozlarını paylaşarak hayranlarından tepki gören şarkıcı bir aya sahnelere döneceğini müjdeledikten kısa süre sonra yaz pozları paylaştı.

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

"Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler" notuyla bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'ye hayranları "Artık şarkılarla konuşulman lazım", "Çok güzelsin", "Keşke bize de yaz gelse" yorumları yapıldı.

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

İşte Aleyna Tilki'nin yazdan kalma o fotoğrafları...

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

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Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

9/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

10/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

11/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

12/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

13/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

14/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

15/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

16/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

17/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

18/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

19/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

20/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

21/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

22/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

23/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

24/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

25/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

26/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

27/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

28/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

29/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

30/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

31/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

32/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

33/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

34/34
Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

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