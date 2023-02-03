Aleyna Tilki turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kışın yazı getirdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemde sahnelerden uzak kaldı.
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Ses tellerinde rahatsızlık olduğunu belirterek bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyuran Tilki bu süreçte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
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Sütyensiz pozlarını paylaşarak hayranlarından tepki gören şarkıcı bir aya sahnelere döneceğini müjdeledikten kısa süre sonra yaz pozları paylaştı.
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"Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler" notuyla bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'ye hayranları "Artık şarkılarla konuşulman lazım", "Çok güzelsin", "Keşke bize de yaz gelse" yorumları yapıldı.
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İşte Aleyna Tilki'nin yazdan kalma o fotoğrafları...