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Aleyna Tilki soruşturmasında karar çıktı. Justin Bieber’a 'çingen' demişti!

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’a, "çingen" dediği için hakkında açılan soruşturmada karar çıktı. Savcılık, Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:32
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Justin Bieber’a 'çingen' demişti! Aleyna Tilki soruşturmasında karar çıktı

Aleyna Tilki soruşturmasında karar çıktı. Justin Bieber’a 'çingen' demişti!
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Şarkıcı Aleyne Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp, "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diye şarkıcıyı tanımadığını iddia etmişti. 

"BEN ÇİNGEN KELİMESİNİ RAHAT, SALAŞ ANLAMINDA SÖYLEDİM"

Yılmaz U. adlı kişi, bu açıklamaların ardından Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla CİMER'e başvurmuş, şarkıcının da özür dilemesini istemişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Tilki, "Ben 'çingen' kelimesini 'rahat, salaş' anlamında söyledim. Amacım ırkçılık değildi. Çingene vatandaşlara konser vermek istiyorum" diye konuştu.

SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; savcılık, ünlü şarkıcı hakkındaki soruşturmaya son noktayı koydu. Savcılık, şüpheli Tilki'nin üzerine atılı, "Halkın bir kesimini oluşturan din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediğine dair somut ve şüpheden uzak delil olmadığından takipsizlik kararı vererek, dosyayı kapattı.
 

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