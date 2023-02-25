Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin

Renkli kişiliğiyle olduğu kadar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki, son zamanlarda gündeme dair paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Deprem bölgesindeki çocuklar için de oyuncak kampanyası düzenleyen Aleyna Tilki bu defa deprem ardından İstanbul'da yaşanan konut fiyatlarında yaşanan artışlara isyan etti.

Tilki, korku içinde yaşayan insanların sağlam binada oturma hakkı olduğunu söyledi ve şu paylaşımı yaptı:

“Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli.

Evini değiştirmek isteyen deprem korkusu yaşayan milletimiz turistler dolar bazında ödüyor diye kendi memleketinde sağlam binada oturamıyor…Oturum vermeyin başka ülkenin zenginine…”