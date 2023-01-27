Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozu sonrası hedef gösterildi

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yayınladığı son pozlarıyla gündeme oldu. Instagramdan paylaşılan fotoğraflarda Aleyna Tilki'nin tangasının da gözüktüğü fark edildi.

Söz konusu o pozlara kısa sürede binlerce beğeni gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları Tilki’ye tepki gösterdi.

Takvim gazetesi ise sosyal medyadan Aleyna Tilki’ye gelen tepkileri toplayarak bir haber yaptı. Haberinde Aleyna Tilki’ye gelen olumsuz yorumlara yer veren gazete, genç şarkıcıyı daha önceden giydiği kıyafetler üzerinden eleştirdi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLA CEVAP VERDİ

Aleyna Tilki, paylaştığı tangalı fotoğrafına gelen tepkilere yine bir iç çamaşırının göründüğü bir fotoğrafla cevap verdi. Instagram hesabından 'hikaye' paylaşan Aleyna Tilki, yine iç çamaşırının gözüktüğü bir fotoğraf paylaşarak "Günaydın" yazdı.