Kitap okumanın hafızaya büyük faydası ortaya çıktı

Uzmanı, “Kitap okumak hafızayı güçlendiriyor” diyerek uyarılarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kitap okumanın hafızaya büyük faydası ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

Ev, iş, günlük yaşantı arasında insanların beyni çalıştıracak çok fazla bir şey yapamadığını söyleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, kitap okumanın beyne faydaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, kitap okumanın sadece hikâyelerin ve bilgilerin keşfiyle sınırlı bir aktivite olmadığını, aynı zamanda beyin ve hafıza yetenekleri için de önemli bir egzersiz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kitap okumanın hafıza güçlendirme yeteneği, bilim dünyası tarafından birçok çalışma ile desteklenmektedir. Kullanılmayan beyin küçülür. Beyin içi jimnastik etkisi oluşturuyor. Zihinsel yetenekler edindiriyor. Hafızayı güçlendiren etkili bir uygulama”

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN 10 ETKİLİ ÖNERİ

-Tiroit hastalıkları ve vitamin eksiklikleri yönünden kontrol yaptırın

-Kan akımı ve oksijenlenme için egzersiz yapın

- Akdeniz diyetini uygulayın

- Bulmaca çözün, kitap okuyun

- Stresten uzak durun

- Günlük program yapın

-Alışveriş listesi tutun

- İlaçlarınız için alarm kurun

-Düzenli uyuyun

- Sigara içmeyin

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