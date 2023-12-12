Hafızayı kaya gibi yapan karışım ortaya çıktı

Hafızayı kaya gibi yapan karışım olarak bilinen havuç suyu dikkat çekti. İşte havuç suyuyla ilgili detaylar…

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Hafızayı kaya gibi yapan karışım ortaya çıktı

Doğal kürler, hafızasını güçlendirmek isteyen öğrenciler ve çelik gibi bir zekâya sahip olmak isteyenler için popüler bir seçenek. Bu konuda İbni Sina ve Lokman Hekim gibi ünlü hekimlerin de önerileri var. Ceviz, fındık, zeytinyağı, havuç gibi besinler, beyne doğrudan etki edip hafızayı canlandırıyor.

Bal, limon ve zerdeçal kürü veya pekmez ve susam kürü de sıkça kullanılıyor. Bu kürler sayesinde hafıza uçuyor.

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HAFIZAYI KAYA GİBİ YAPIYOR

Hafızayı korumak için hem zihni çalıştırmak hem de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Hafızayı destekleyen gıdalar, beyin hücrelerini yeniliyor.

Hafızası zayıflayanlar, havuç suyu içerek hafızalarını güçlendirebilirler.

Havuç, beta-karoten içerdiği için bilişsel fonksiyonları da geliştiriyor ve yaşlılıkta hafıza kaybı ve bunama riskini düşürüyor.

Zekayı artıran havuç suyu, zihni canlı tutuyor.

Havuç suyuna bir damla yağ katmak da faydasını artırıyor.

Havuçta bulunan beta-karoten, zihinsel performansı artırır ve yaşlanma ile ilgili bellek bozuklukları ve demans riskini düşürür. Oksidatif stres, sinir iletimini bozar ve zihinsel yetileri azaltır. Ancak, havuçtaki beta-karoten, beyin işlevlerini destekler ve hafızayı iyileştirir.

Havucun bu kadar çok yararı varken, her gün yeterince havuç yemek kolay değildir. Ama isterseniz, soğuk presli sebze suyu makineleri ile havucu sıvı formda beslenmenize dahil edebilirsiniz. Çeşitli sebze suları ile hem beslenmenizi zenginleştirin, hem de sebzelerin ve havuç suyunun sağlık faydalarından yararlanın.

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HAVUÇ SUYU NASIL YAPILIR?

Havuç suyu yapmak için öncelikle 4-5 adet havucu iyice yıkayın. Organik havuç kullanmıyorsanız, kabuklarını soyun. Havuçları küçük parçalara kesin ve blendera koyun.

Havuçlar püre kıvamına gelene kadar blenderi çalıştırın. Eğer havuçlar çok sertse, biraz su ilave edebilirsiniz.

Sonra, havuç püresine bir bardak kaynar su ekleyin ve karıştırın. Bu şekilde havuç suyunuz hem daha akıcı hem de daha lezzetli olacaktır.

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