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Ünlü oyuncuya 'Erkan Tatlıtuğ' benzetmesi. Sosyal medyada trend oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un son filmi "Boğa Boğa", Netflix platformunda yayınlanacak. Ancak Tatlıtuğ'un filmdeki bıyıklı hali, Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ı anımsatmasıyla "Erkan Tatlıtuğ" adıyla gündeme geldi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:16
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Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bırakınca bakın kime benzetildi.

Ünlü oyuncuya 'Erkan Tatlıtuğ' benzetmesi. Sosyal medyada trend oldu
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Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Boğa Boğa da önümüzdeki günlerde Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Film için bıyık bırakan Tatlıtuğ'un son halini Erkan Baş'a benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bu benzetme, "Seçimleri atlatalım, Kıvanç Tatlıtuğ'u artık Erkan Baş olarak göreceğiz" gibi yorumlara neden oldu.

"ERKAN TATLITUĞ OLMUŞ"

Aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu eden filmde Tatlıtuğ'un filmdeki bıyıklı imajı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a benzetildi. Twitter'da "Erkan Tatlıtuğ" adıyla trend olan Tatlıtuğ ve Baş için kısa sürede binlerce yorum yapıldı. İkiliyi birbirine benzeten birçok kullanıcı "Seçimi hemen atlatalım Kıvanç Tatlıtuğ'u Erkan Baş olarak görmeye başladım" yorumu yaptı.

 

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