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Serenay Sarıkaya sesi ile büyüledi. Yakında albüm yaparsa şaşırmayın

Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran 'Aile' dizisinde bu akşam ekrana gelecek olan 6'ncı bölümünün ön izleme videosu sosyal medyada gündem oldu. Dizide 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın 'Yaramızda Kalsın' şarkısını söylediği anlar yer aldı

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:57
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Yakında albüm yaparsa şaşırmayın. Serenay Sarıkaya sesi ile büyüledi.

Serenay Sarıkaya sesi ile büyüledi. Yakında albüm yaparsa şaşırmayın
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Editör: Osmancan EROK

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Aile'nin 6'ncı bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

'Aile'nin ön izleme sahnesinde Serenay Sarıkaya’nın ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, güzel sesi ve yorumuyla övgü dolu yorumları topladı.

Sosyal medyada paylaşılma rekorları kıran sahnede 'Devin', etkileyici sesiyle 'Aslan’ı büyülerken yeni bölümde ikili arasında yaşanacak yeni aşk dolu sahnelerin de sinyallerini veriyor

 

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