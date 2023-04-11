Serenay Sarıkaya sesi ile büyüledi. Yakında albüm yaparsa şaşırmayın

Editör: Osmancan EROK
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Aile'nin 6'ncı bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.
'Aile'nin ön izleme sahnesinde Serenay Sarıkaya’nın ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, güzel sesi ve yorumuyla övgü dolu yorumları topladı.
Sosyal medyada paylaşılma rekorları kıran sahnede 'Devin', etkileyici sesiyle 'Aslan’ı büyülerken yeni bölümde ikili arasında yaşanacak yeni aşk dolu sahnelerin de sinyallerini veriyor
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