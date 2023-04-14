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Kıvanç Tatlıtuğ babalığı anlattı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve moda tasarımcısı eşi Başak Dizer, Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Eşiyle birlikte alışveriş yapan oyuncu babalığı anlattı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:19
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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe hakkında konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ babalığı anlattı
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Editör: Osmancan EROK 

Aile dizisinde oynayan Serenay Sarıkaya'yla başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve moda tasarımcısı eşi Başak Dizer çifti, Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Her dönemin en çok konuşulan çiftlerin olan ikili, el ele bahar alışverişinde görüldü. Yakışıklı oyuncu ve eşi karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tatlıtuğ, çocuğuyla ilgili gelen sorular üzerine ”Çok güzel bir duygu baba olmak. Allah herkese nasip etsin” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Bayramda tatil planlarının olmadığını söyleyen gözde çift, mutevazı ve samimi tavırlarının yanında şıklıklarıyla da dikkat çektiler.

Çiftin, Kurt Efe adından bir oğlu bulunuyor.
 

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