Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bir reklam için aldıkları para tam bir servet

“Anne kucağı kadar rahat” mottosuyla yola çıkan ve geçtiğimiz günlerde yeni nesil kanal teknolojisine sahip ürününü tüketiciyle buluşturan çocuk bezi markasının ikinci reklam filmi izleyici karşısına çıktı. Türkiye dahil 8 ülkede yayına girecek global reklam filmlerinde Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ bu kez anne ve baba kimlikleriyle kamera karşısındaydı.

Reklam filminde “Anne olmak ne demek, bebeğimle baş başa kalınca anladım” diyen Kıvanç Tatlıtuğ, eğlenceli bir baba olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Anne Başak Tatlıtuğ evde olmadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ bebeğiyle eğlenceli anlar yaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ filmde ne kadar ilgili, şakacı, oyuncu bir baba olsa ve bebeğini mutlu etmek için çok uğraşsa da anne kucağı gibi olmadığını anlatıyor. Filmin sonunda da Başak Tatlıtuğ’un eve gelişiyle birlikte mutlu aile tablosu tamamlanıyor.

Reklam filminde markanın anne kucağından ilham alarak yenilenmesinden, yumuşacık dokusu ve sıvıyı 3 kata kadar hızlı emen kanallı yapısıyla bebekleri rahat ettirmesinden bahsediliyor.

Çiftin ikinci kez kamera karşısına geçtiği film, TBWA\Istanbul tarafından hayata geçirildi, yönetmenliğini ise Serdar Dönmez üstlendi. Tatlıtuğ Ailesi'nin reklamda 30 milyon TL aldığı söyleniyor.