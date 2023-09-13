Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah memurunun diyaloğu kırdı geçirdi! Eşiyle birlikte nikah şahidi oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer nikah şahidi oldu. Yakışıklı oyuncu ve nikah memuru arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah memurunun diyaloğu kırdı geçirdi! Eşiyle birlikte nikah şahidi oldu

Tatlıtuğ çiftlerinin asistanı Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer yaptı.

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Tatlıtuğ çifti kır bahçesinde düzenlenen düğünde asistanı Damla Yılmaz'ın mutlu gününe katıldı. Tatlıtuğ çifti Yılmaz'ın şahitliğinde "Evet" yanıtlarını verirken, nikah memuru ile arasındaki diyalog dikkat çekti.

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Masada bulunan diğer şahitlerin de "Evet" yanıtı vermesinin ardından nikah memuru "Bir şüphe var gibi..." diyerek Kıvanç Tatlıtuğ'a takıldı. Ardından da mikrofonu eline alan Tatlıtuğ "Mesela son dakika fikir değişti diyelim ki; Ben şahit olmaktan vazgeçtim ne oluyor orada?" dedi. Bu soru üzerine nikah memuru da "Şahit değişiyor, ben o nikahı yine de kıyarım" yanıtını verdi.

Bu sırada da olanı biteni izleyen davetliler ve çiftler kahkaha attı.

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