Kıvanç Tatlıtuğ'dan beyaz çoraplı Herkül pozu. Genç kızlar düşüp düşüp bayıldı

Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son paylaşımıyla olay olan Tatlıtuğ spor sonrası adeta kas şov yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan beyaz çoraplı Herkül pozu. Genç kızlar düşüp düşüp bayıldı

Başarılı oyunculuğuyla ilgi toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde sezon finalinde olan Aile dizisinde Aslan karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Tatlıtuğ, yeni paylaşımıyla sosyal medyanın bir anda gündemine oturdu.

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Dizisinin sezon finalinden sonra eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barselona ve Bodrum'a giderek tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini spora verdi.

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Ünlü oyuncu spor sonrası adeta kas şov yaptı. Tatlıtuğ'un kaslı fotoğrafına beğeni yağdı.

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