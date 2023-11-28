Kıvanç Tatlıtuğ 'Babayım ben' dediği o anı anlatırken duygulandı

Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filminden sonra verdiği röportajda oğluyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı. Tatlıtuğ'un ilk kez baba olduğunu hissettiği ana dair sözleri gündem oldu.

Serpil Demir
Kıvanç Tatlıtuğ 'Babayım ben' dediği o anı anlatırken duygulandı

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni filmleriyle ses getirdi.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin ardından verdikleri röportajda söyledikleriyle de sık sık gündeme geldiler.

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İbrahim Selim'in programına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile mutlu evliliklerinin yanı sıra oğlu hakkında da konuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Selim'in " Babayım lan ben' dediğin ilk anı hatırlıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Hatırlıyorum tabii. Kurt'un doğduğu akşam eve uğrayıp hastaneye geri dönmüştüm. O gün tüm dostlar, tebrikler falan tüm güzellikler, pastalar çörekler börekler, hepsi bittikten sonra şöyle üstümü çıkartıp göğsüme koyduğum ilk gece... Sağlam bir duygu."

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Tatlıtuğ'un duygulanarak verdiği cevabı sosyal medyada gündem oldu.,

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