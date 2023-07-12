Kıvanç Tatlıtuğ yine turnayı gözünden vurdu ve ünlü markanın reklam yüzü oldu

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tam anlamıyla akarken küpünü doldur sözünü yerine getiriyor .Oynadığı diziler ve reklam filmlerinden kazandığı para ile ciddi bir servet yapmış durumda.

Tatlıtuğ şimdi de e-ticaret devi Hepsiburda'nın reklam yüzü oldu.

Markadan yapılan yazılı açıklamada "İş birliği kapsamında, Tatlıtuğ'un 'güven markası' olan Hepsiburada'nın değerleriyle örtüşen duruşu ve samimi algısı, markamızın müşterileriyle olan bağıyla bütünleşecek. Tatlıtuğ, üstün hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği 'Hepsiburada Sözü'nün destekçisi olacak. Çekilecek reklam filmleriyle çok yakında Tatlıtuğ ve Hepsiburada, Türkiye'ye 'Hepsiburada Sözü' verecekler" denildi.