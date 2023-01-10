Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir

Özel bir eğitim kurumunda KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için dersler veren bir kadın öğretmenin ders anlatırken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Öğretmenin kıyafetleri sosyal medyada dikkat çekmişti.

"DÜŞÜNEMEDİĞİM BAŞKA STRATEJİLER Mİ VAR?"

Bahsi edilen görüntüler sonrasında kadın öğretmen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkındaki tüm eleştirilere yanıt verdi. Böyle bir durumun haber olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Kendisini eğitimi çok seven ve küçük tatlı hedefleri olan bir insan olarak tanımlayan kadın öğretmen, "Dostlarım, sevdiklerim var… Neden her paylaştığımı her gün isim soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum… Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi? Yahut daha fazla tıklanma almak mı ? Ya da benim düşünemediğim başka stratejiler mi var?" dedi.

"SEVENLERİMDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Hakkında çıkan haberlere anlam veremediğini ifade eden öğretmen, "Gerçekten bu durumdan zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız? Zafer mi kazanmış olacaksınız ? Bilmiyorum… Şaşkınım… Sevenlerimden destek bekliyorum. Sadece bu kadar…" sözlerine yer verdi.

Bu paylaşımı görenler kendisini "korkma hocam, sen bilimle uğraş. Bilim kıyafette değil beyindedir" demekten alıkoyamadı.

İşte o paylaşım;



