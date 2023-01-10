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  • Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir

Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir

Mini eteğiyle ders anlattığı görüntüler sebebiyle sosyal medyada paylaşım rekorları kıran ve eleştirilere hedef olan kadın öğretmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:51
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Kıyafeti ile gündem olan mini etekli öğretmen konuştu

Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
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Özel bir eğitim kurumunda KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için dersler veren bir kadın öğretmenin ders anlatırken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Öğretmenin kıyafetleri sosyal medyada dikkat çekmişti.

"DÜŞÜNEMEDİĞİM BAŞKA STRATEJİLER Mİ VAR?"

Bahsi edilen görüntüler sonrasında kadın öğretmen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkındaki tüm eleştirilere yanıt verdi. Böyle bir durumun haber olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. 

Kendisini eğitimi çok seven ve küçük tatlı hedefleri olan bir insan olarak tanımlayan kadın öğretmen, "Dostlarım, sevdiklerim var… Neden her paylaştığımı her gün isim soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum… Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi? Yahut daha fazla tıklanma almak mı ? Ya da benim düşünemediğim başka stratejiler mi var?" dedi.

"SEVENLERİMDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Hakkında çıkan haberlere anlam veremediğini ifade eden öğretmen, "Gerçekten bu durumdan zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız? Zafer mi kazanmış olacaksınız ? Bilmiyorum… Şaşkınım… Sevenlerimden destek bekliyorum. Sadece bu kadar…" sözlerine yer verdi.

Bu paylaşımı görenler kendisini "korkma hocam, sen bilimle uğraş. Bilim kıyafette değil beyindedir" demekten alıkoyamadı.

İşte o paylaşım;


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Berkay Bulak
10.01.2023 09:10
Kimsenin giydiğine, yaşam tarzına, düşüncelerine engel konulmasına karşıyım ama bu kadın resmen teşhirci.  
 
Nalan
10.01.2023 09:10
Boş İşler yakışanı giymiş başka işiniz yokmu..  
 
Berkay Bulak
10.01.2023 09:08
Honda  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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