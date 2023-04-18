Mini etekli öğretmen yeni imajı ile ortalığı yıktı geçti

KPSS, ALES ve DGS derslerine mini etek ve dekolteli kıyafetlerle girmesi bir anda tartışma konusu olan öğretmen Fidan A. daha sonra herkesi kucaklayıcı tavrıyla gönüllerde taht kurdu.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

KPSS öğretmeni geçtiğimiz günlerde eski saçlarına veda ederek yeni bir imaj belirledi. Şu sıralar ise tatil yapıyor.

SIK SIK PAYLAŞIMLARDA BULUNUYORDU

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan öğretmen, son olarak yeni bir paylaşım daha yaptı.

"YANLIŞ ANLAMA DA ÖYLE GÜLÜNMEZ"

Öğretmen, yeni saçlarıyla paylaştığı fotoğrafın altına "Yanlış anlama da öyle gülünmez" notunu düştü. Fotoğraf kısa süre içerisinde öğretmenin öğrencileri tarafından tam not alırken, beğeni ve yorum yağdı.