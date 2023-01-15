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19 yıl önceki öğretmeni ile aynı okulda meslektaş oldu 

Esenyurt'ta 19 yıl önce 75 öğrencili okulda okuyan Kübra Tağ, yıllar sonra öğretmeni ile aynı okulda işe başladı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 11:41
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19 yıl önceki öğretmeni ile aynı okulda meslektaş oldu 

19 yıl önceki öğretmeni ile aynı okulda meslektaş oldu 
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Esenyurt İncirtepe Mahallesi’ndeki bir ilkokulda 2002 yılında öğretmenlik yapan Mehtap Eroğlu’nun öğrencilerinden Kübra Tağ, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversiteyi bitirerek öğretmen oldu.

Mezun olduktan sonra tercih yapan Tağ, yıllar önce kendisini okutan Mehtap Eroğlu’nu görev yaptığı Avcılar Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu’nda ziyaret etti. İki öğretmen kucaklaşarak hasret giderirken, genç öğretmenin ataması da bu okula oldu.

Aynı çatı altında öğretmenliğe başladığı Mehtap Eroğlu'nun kendisi ile birlikte 75 arkadaşına ayrı ayrı dokunduğunu belirten Kübra Tağ, "Birçoğumuz okudu, meslek sahibi oldu. Burada olduğunu öğrenince ziyaretine geldim, derste konuğu oldum. Atamam burada oldu. Her öğretmenler odasına girip Mehtap öğretmenimle göz göze geldiğimizde kendimi küçük bir kız çocuğu gibi hissediyorum. Aramızda o mesafe hep var. Öğretmeniniz ile meslektaş olmak çok farklı bir duydu" dedi.

Deneyimli öğretmen Mehtap Eroğlu, eski öğrencisi ile yıllar sonra ilk karşılaştığında gözlerinin ona Kübra Tağ’ı çağrıştırdığını, kendisi ile gurur duyduğunu anlatırken, "Bana inanılmaz bir gurur yaşattılar. Bütün güzel duyguları onlarla yaşadım. Öğrenciyken size beğeni ve hayran bakışlarını hissediyorsunuz, sorumluluklarını titizlikle yerine getiren uslu çocuklardı" dedi.

Mehtap Eroğlu, sınıfına tekrar davet ettiği meslektaşı Kübra Tağ’ı öğrencilerine tanıtırken, "Ona canım kızım derken, şimdi ‘Kübra öğretmenim’ diyorum. Minicik çocuktu büyüdü ve benimle aynı meslek sahibi oldu. Sizleri de yıllar sonra böyle görmek en büyük isteğim" diye konuştu.

Genç öğretmen de, minik öğrencilere hayallerinden asla vaz geçmemelerini, kendisinin de yıllar sonra öğretmeni ile aynı duyguları yaşamayı istediğini söyledi.(AA)

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