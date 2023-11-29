Kıymalı kapuska nasıl yapılır?

Malzemeler

Küçük boy lahana

1 tane kuru soğan

250 gr kıyma

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz tatlı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

2-3 tane kuru acı kırmızı çiçek biber (damak tadına göre değişebilir)

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

Hazırlanışı

Tencereye yağ ve soğan koyulur ve iki dakika kavurulur. Sonrasında kıyma eklenir.

Beş dakika daha kavurulduktan sonra salça, tuz ve baharatlar eklenir.

Lahanaları ilave edilir ve karıştırılır.

Pirinç bu karışımın üzerine serpiştirilir. Tencerenin kapağını kapatılır.

Kısık ateşte 5 -6 dk. beklenir ve bu aşamada küçük küçük doğranan lahanalar da eklenir. Sonra suyu tekrar karıştırılır.

Acı biberler koyulur. Kısık ateşte 35-40 dk. pişirilir.

Afiyet olsun.