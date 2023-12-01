Mantarlı çılbır nasıl yapılır?

İşte mantarlı çılbır tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Mantarlı çılbır nasıl yapılır?

Ekmek üstü yapılabilecek mantarlı çılbır nasıl yapılır?

Malzemeler

Mantar (kişiye göre ayarlayabilirsiniz)
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tamak tadına göre tuz

Üzeri için;
Yoğurt
1 diş sarımsak

Sos için;
2 yemek kaşığı salça
Nane, toz kırmızı biber

Taban için (istenirse)
Ekmek

Hazırlanışı

Mantar küçük küçük doğranır ve yıkanıp tencereye koyulur.

Mantarlar suyunu çekene kadar beklenir. Mantarların suyu çekilince yağ koyulup biraz kavrulur ve üzerine yumurta kırılır.

Bu aşamadan sonra damak tadına göre karışıma tuz atılır.

Bir yandan sarımsaklı yoğurt yapılır. Hazır olan mantarın üzerine önce yoğurt dökülür sonra sosu hazırlayıp dökülür.

Afiyet olsun.

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