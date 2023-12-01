Ekmek üstü yapılabilecek mantarlı çılbır nasıl yapılır?
Malzemeler
Mantar (kişiye göre ayarlayabilirsiniz)
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tamak tadına göre tuz
Üzeri için;
Yoğurt
1 diş sarımsak
Sos için;
2 yemek kaşığı salça
Nane, toz kırmızı biber
Taban için (istenirse)
Ekmek
Hazırlanışı
Mantar küçük küçük doğranır ve yıkanıp tencereye koyulur.
Mantarlar suyunu çekene kadar beklenir. Mantarların suyu çekilince yağ koyulup biraz kavrulur ve üzerine yumurta kırılır.
Bu aşamadan sonra damak tadına göre karışıma tuz atılır.
Bir yandan sarımsaklı yoğurt yapılır. Hazır olan mantarın üzerine önce yoğurt dökülür sonra sosu hazırlayıp dökülür.
Afiyet olsun.
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