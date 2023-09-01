Kızılay AVM'de yap işlet bat. Yüzde 300 kira zammı istiyorlar

Ankara'daki Kızılay AVM'de neler oluyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Kızılay AVM'de 100'ün üzerinde dükkan bulunuyor. İddiaya göre Karsaklar Gayrimenkul Yatırım İşletme AŞ. Kızılay'dan kiraladı. Yaklaşık 100-120 civarında dükkânın yer aldığı Kızılay AVM’de, tahliyesi talep edilen işyeri sayısının 40 civarında olduğu belirtiliyor. Bazı ünlü markaların ise yapılan ‘fahiş kira’ dayatması sonrası kapatıyoruz yazıları astığı iddia edildi.

elipshaber'den Kadir Gürhan'ın haberine göre, Olay, 2018 yılından sonra Karsaklar Gayrimenkul Yatırım İşletme A.Ş’nin mülk sahibi Kızılay’a kira ödememesiyle başladı ama aradan 5 yıl geçti. Kirasını tahsil etmek isteyen mülk sahibi Kızılay, alt kiracılara yani esnaflara sürekli ihtar çektiği iddia ediliyor.Mahkeme, Yap-İşlet-Devret ile Kızılay AVM’yi işleten Karsaklar Gayrimenkul Yatırım İşletme A.Ş’nin iflas etmediğini, dolayısıyla mülk sahibi Kızılay’ın kirasını bu şirketten almasını gerektiğine hükmetti. Karsaklar Gayrimenkul’ün 3 Ağustos’ta iflasını bildirmesi üzerine, mülk sahibi Kızılay, süresiz kira sözleşmesi bulunan esnaflara ihtarname çekerek dükkânların en geç 2 Eylül Cumartesi gününe kadar boşaltılmasını istedi.

ESNAFA, KIZILAY'A BORÇLU OLMAMASINA TAHLİYE İÇİN İHTAR YOLLANDI

elipshaber'in görüştüğünü iddia ettiği kaynaklara göre, Kızılay AVM’nin Yap-İşlet-Devret modeli ile Karsaklar Gayrimenkul’e verildiğini iddia etti. 25 yıllığına devredilen AVM’nin yönetimine esnaflar, kiralarını ödemelerine rağmen şirket mülk sahibi Kızılay’a kira ödemesi yapmadığı öne sürüyor. Esnaftan kira toplanıyor ancak AVM’nin kirası ödenmiyor.

Kirasını Karsaklar Gayrimenkul’den tahsil edemeyen Kızılay’ın, AVM esnafına ihtarlar çekmeye başladığını belirten kaynaklar, mahkeme süreciyle birlikte icra yolu başlatıldığını söyledi.

3 Ağustos’ta Karsaklar Gayrimenkul’un iflas kararıyla birlikte mahkeme sadece yönetim katı olan 7’inci katın boşaltılmasına karar verdi. Bu katın, Karsaklar Şirketine ait bir yönetim katı olduğunu söyleyen Kaynaklar, “Kızılay ikinci bir karar aldırıyor. Tekrar Kızılay diyor ki, ‘Sadece 7’inci katta değil, binanın her yerinde yönetim yerleri var.’ Ankara 20. İcra Dairesinden ikinci bir karar çıkıyor. Bu kararda, ‘Karsakların 7’inci kattan ve diğer tüm katlardaki taşınmazlardan tahliyesine karar verildi’ deniyor. Biz Karsaklar değiliz. Oradaki herkes Kızılay’ın gösterdiği Yap İşlet Devret modeli ile verilen, kirasını ödeyen tüm oradaki esnaflar, dükkanlar, mağazalar, hepsinin tahliyesine ilişkin karar çıkartıldığı düşünülüyor. Böyle bir kararın olmadığını iddia edilirken, Kızılay, AVM'deki bütün dükkanlara tahliye için ihtarname yolladı.

İhtarnameye göre esnafların yarın yani 2 eylül'de dükkanları tahliye etmesi gerekiyor. Esnaf ise Karsaklar Gayrimenkul ile süresiz kira sözleşmesi olduğunu iddia ediyor.

Mülk sahibi Kızılay’ın Karsaklara yetkiyi kendi verdiğini ve ‘Benim adıma sen kirala’ iddiasında bulunan esnaflar, “Kızılay tüm bu söylenenleri çöpe atıyor ve dükkanlarımızı boşaltmamızı istiyor. Boşaltmasını istediği yerler özellikle yemek katları, ticari olarak faaliyet yürüten esnaf yerleri. Daha çok iş yapan dükkanlar yani. Diğer işyerlerinde ise kira artırımına gidiyor. Birçoğumuz kirayı zor ödeyen ve kıt kanaat geçinen kişileriz. Kira fiyatlarında yüzde 300’ü geçen zamlar isteniyor. Kızılay bu şekilde mobbing uygulayarak tahliye edilmesini sağlamaya çalışıyor ” diye konuştu.

Tahliyesi istenilen dükkânlarla toplantı yapılmadığını iddia eden Kaynaklar, kendilerine ‘çıkın’ talimatı geldiğini söyledi. Kaynaklar, kiracıların tadilat gerekçesi ile çıkarılmak istenildiğini ve mağdur edildiğini belirtti.