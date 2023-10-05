Türkiye'nin gözde AVM'si artık karanlıkta kalacak. Elektrikleri bugün kesilecek

Ankara'nın en merkezi yerinde bulunan ve geçtiğimiz ay iflas haberiyle gündeme gelen Kızılay AVM'nin bugün elektriği kesilecek. İçinde 100-120 dükkanın bulunduğu AVM bugünden sonra karanlıkta kalacak. Elektriksiz kalacak esnaf karara tepkili.

Türkiye'nin gözde AVM'si artık karanlıkta kalacak. Elektrikleri bugün kesilecek

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, yaklaşık 100-120 civarında dükkânın yer aldığı Kızılay AVM’de 2 Eylül'de icra mektubu gelmesine rağmen dükkanlarını boşaltmayan esnafların elektriği Türkiye Kızılay Derneği yönetimi tarafından bugün kesilecek.

Esnafların, dükkanlarını boşaltmamak için açtığı davada Mahkeme, esnafların lehine karar verdi. Ancak tüm yaşananlara rağmen Türkiye Kızılay Derneği yönetimi tarafından Kızılay AVM'nin elektriğini bugün kesilecek.

Türk Kızılay'ına ait olan yap, işlet, devret modeli ile 25 yıldır Karsaklar kiralama firması tarafından işletilen Kızılay AVM'nin ödemesinin yapılmaması gerekçesiyle 2 Eylül 2023 tarihinde icraya verilmişti.

MAHKEME ESNAFLARIN LEHİNE KARAR VERDİ

2018 yılından itibaren Kızılay'a kira ödemesi yapmayan Karsaklar Gayrimenkul Yatırım İşletmesinden kirasını tahsil etmek isteyen mülk sahibi Kızılay, geçtiğimiz günlerde kiracılara ihtar çekmişti.
Esnaflara ihtar çeken Kızılay, esnafların en geç 2 Eylül'e kadar dükkânlarını boşatmasını istemişti.

Esnafların dükkânları boşaltmaması üzerine Kızılay, bugün Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek.
2 Eylül'de gelen icra mektubu kiracıları şoka uğratmıştı. Bunu üzerine tahliye sürecine itiraz eden yemek katı esnafı mahkemeye başvurdu. Mahkeme, esnafların lehine sonuçlanmış olmasına rağmen Türkiye Kızılay Derneği yönetimi tarafından Kızılay AVM'nin bugün elektriği kesilecek.

"KİRAMIZI DÜZENLİ ÖDEDİK"

Yemek katı esnafı, "Biz tadilat yapılsın demiyoruz. Bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. 350 milyonluk dev bir tadilat yapılacağından bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam, o parayla buraya 3 tane AVM dikilir. Çıkmak istediğimize dair mahkemeye başvurdum. Mahkeme bizim lehimize sonuçlandı. Fakat Kızılay bu durumdan memnun olmadı" dedi.

Esnaflar "Bize bugün için elektriğimizi keseceklerini söylediler. Yıldırmaya çalışıyorlar fakat istedikleri kadar ışıkları kessinler tekrar itirazı için mahkemeye gideriz. Son noktaya kadar buradayız. Biz sonuçta kiramızı düzenli bir şekilde ödedik. Karsaklar, Kızılay'a ödeme yapmamışsa bu bizim problemimiz değil" şeklinde konuştu.

Ankara'da bulunan Kızılay AVM'nin, 2 Eylül tarihinde tahliyesine karar verilmişti. Tahliye kararına karşı çıkan AVM esnafı konuyu yargıya taşımıştı. Mahkeme, esnafların lehine sonuçlanmıştı.

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